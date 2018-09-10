Хиддинк будет тренировать сборную Китая

Известный голландский специалист Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая. 71-летний специалист подписал с новой командой контракт сроком до 2020 года.

По словам самого Хиддинка, перед ним поставлена задача вывести сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио и успешно выступить на них. Наставник допускает, что эта работа станет для него последней в тренерской карьере.

Напомним, одним из мест работы Гуса Хиддинка за его карьеру была сборная России, вместе с которой на чемпионате Европы 2008 года он выиграл бронзовые медали.

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