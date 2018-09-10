Шик может пропустить матч против сборной России

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим сказал, что нападающий Патрик Шик может пропустить товарищеский матч против России. По словам специалиста, форвард испытывает проблемы с пахом.

— Мы будем вынуждены внести некоторые изменения, — цитирует Football Italia Яролима. — Я не знаю, сыграет ли Патрик. У него были проблемы с пахом.

6 сентября Шик принял участие в матче Лиги наций против Украины (1:2), забив единственный мяч своей команды. Он провел на поле 83 минуты, после чего был заменен на Станислава Тецла.