Де Коло, Фалль вызваны в сборную Франции на матчи квалификации Кубка Мира — 2019

Защитник ЦСКА Нандо де Коло и центровой «Локомотива-Кубань» Мустафа Фалль вошли в список из 12 игроков, которых главный тренер сборной Франции Венсан Колле вызвал на сентябрьские матчи квалификации Кубка Мира — 2019, сообщает официальный сайт французской федерации баскетбола.

Сборная Франции на втором групповом этапе отбора выступает в группе К вместе с командами Чехии, России, Финляндии, Болгарии и Боснии, но сыграет на данной стадии только с Чехией, Болгарией и Финляндией. На данный момент французы занимают первое место в группе с 6 победами в 6 матчах, а россияне идут третьими, выиграв 3 поединка из 6.

В сентябре сборная Франции примет сборную Болгарии и встретится на выезде со сборной Финляндии.