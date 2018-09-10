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Де Коло, Фалль вызваны в сборную Франции на матчи квалификации Кубка Мира — 2019
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Де Коло, Фалль вызваны в сборную Франции на матчи квалификации Кубка Мира — 2019 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник ЦСКА Нандо де Коло и центровой «Локомотива-Кубань» Мустафа Фалль вошли в список из 12 игроков, которых главный тренер сборной Франции Венсан Колле вызвал на сентябрьские матчи квалификации Кубка Мира — 2019, сообщает официальный сайт французской федерации баскетбола.
Сборная Франции на втором групповом этапе отбора выступает в группе К вместе с командами Чехии, России, Финляндии, Болгарии и Боснии, но сыграет на данной стадии только с Чехией, Болгарией и Финляндией. На данный момент французы занимают первое место в группе с 6 победами в 6 матчах, а россияне идут третьими, выиграв 3 поединка из 6.
В сентябре сборная Франции примет сборную Болгарии и встретится на выезде со сборной Финляндии.
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