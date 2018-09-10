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Сборная России сыграет с чехами в красной форме и при аншлаге
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Сборная России сыграет с чехами в красной форме и при аншлаге 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник, 10 сентября, сборная России по футболу проведет контрольный матч с командой Чехии. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Как сообщает пресс-служба сборной России, на матч с чехами наша команда выйдет в красной форме. Отметим, что в игре из-за травм не сыграют нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов.
В матче с Чехией сыграем в красной форме! #вместемыкоманда pic.twitter.com/oiVPOvRu2k
— Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.
На матче Россия — Чехия ожидается аншлаг. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента по информационной политики РФС Игоря Владимирова, все билеты на игру проданы.
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