Сборная России сыграет с чехами в красной форме и при аншлаге

В понедельник, 10 сентября, сборная России по футболу проведет контрольный матч с командой Чехии. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Как сообщает пресс-служба сборной России, на матч с чехами наша команда выйдет в красной форме. Отметим, что в игре из-за травм не сыграют нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов

В матче с Чехией сыграем в красной форме! #вместемыкоманда pic.twitter.com/oiVPOvRu2k

— Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.

На матче Россия — Чехия ожидается аншлаг. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента по информационной политики РФС Игоря Владимирова, все билеты на игру проданы.