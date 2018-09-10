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Гилерме перед товарищеским матчем Россия — Чехия вспомнил о встрече с Чехом
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Гилерме перед товарищеским матчем Россия — Чехия вспомнил о встрече с Чехом 

Чемпионат.com + ещё 2 38 минут назад
Фото: Советский спорт
Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме поделился ожиданиями от товарищеского матча с Чехией, который состоится сегодня, 10 сентября, в Ростове-на-Дону. Футболист также вспомнил товарищескую встречу с чешской командой (1:2) в 2016 году и игру вратаря команды соперника Петра Чеха.
«В 2016 году я играл против сборной Чехии, это был мой второй матч за сборную России. На тот момент они были сильной командой, в которой была смесь опытных и молодых футболистов. Сейчас, если честно, не знаю, какой у них состав. Думаю, они и сейчас остались сильными, что два года назад. У чехов всегда есть в составе игроки, которые выступают за сильные европейские клубы.
Было приятно играть против Петера Чеха, такого известного вратаря. Когда начинал играть в футбол, много раз смотрел на его игру. Помню, как в той нашей игре кто-то ударил издалека по воротам, мяч попал в штангу, а затем — в руки Чеха. Тогда подумал: «Какой фарт!».
Очень рад, что возвращаюсь в сборную. Это значит, что проделываю хорошую работу в клубе. В сборной атмосфера супер. Это команда, которая уверена в себе, особенно после такого огромного результата на чемпионате мира. Я каждый день вижу на тренировках, что все игроки уверены в себе», — сказал Гилерме в интервью пресс-службе сборной России, которое было опубликовано в «Твиттере».
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