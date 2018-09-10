Гилерме: «Все игроки сборной России уверены в себе»

Вратарь сборной России Маринато Гилерме в видеоинтервью РФС ТВ рассказал о матче с Чехией в 2016 году, Петре Чехе, чемпионате мира и возвращении в национальную команду.

— Это был мой второй матч в сборной, второй и последний. У нас на то время не было такой сильной команды. Был собран какой-то микс футболистов. А сейчас, если честно, я не знаю, какой состав у соперника, но на то время, два года назад, у них была сильная команда. Я верю, что чехи и сейчас сильны, потому что у них всегда есть футболисты, выступающие за сильные команды.

Мне было приятно играть против Петра Чеха, это очень известный вратарь. Когда я начинал играть, то на его игру я смотрел много раз. Я вспомнил один момент с того матча. Не помню, кто ударил издали по воротам, и он хотел поймать мяч, коснулся его, но тот полетел в ворота, попал в штангу и вернулся в его руки. Такой фарт.

Я очень рад, что возвращаюсь в сборную. Это значит, что у меня идет хорошая работа в команде. Атмосфера вообще супер, все игроки в команде уверены в себе, особенно после чемпионата мира, где был достигнут такой огромный результат. Я каждый день вижу на тренировках, что вся команда очень уверена.

Первую игру на ЧМ-2018 я не смотрел, потому что летел в Турцию. Я был в самолете. Остальные все видел. Конечно, эмоции были, ведь это чемпионат мира, и все наши друзья играли. Я болел, страдал. У меня не получилось попасть на стадион ни на один матч, потому что потом мы улетели на сбор с «Локомотивом». Получилось только посмотреть в один день, что я был в Москве между сборами. Это был матч Бразилия — Бельгия, меня пригласили друзья посмотреть. Но матчи России не получилось увидеть, хотя по телевизору видел. Результат хороший, конечно, безусловно. Я думаю, что вся страна давно ожидала такого успеха сборной. Самое главное, что все ребята старались и доказали, что и у нас есть хороший футбол.

Напомним, что 1 июня 2016 года россияне проиграли сборной Чехии 1:2.