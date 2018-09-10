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Полузащитник сборной Англии Алли пропустит товарищеский матч со Швейцарией
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Полузащитник сборной Англии Алли пропустит товарищеский матч со Швейцарией 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли не сможет помочь национальной команде в товарищеском матче против Швейцарии, сообщает "Советский спорт".
По информации Goal, у Алли незначительная мышечная травма.
Контрольная встреча между сборными Англии и Швейцарии состоится 11 сентября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс».
Следующий поединок в Лиге наций англичане проведут 12 октября на выезде со сборной Хорватии.
Ранее Жозе Моуринью упал на входе в «Уэмбли» перед матчем Англия — Испания.
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