Полузащитник сборной Англии Алли пропустит товарищеский матч со Швейцарией

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли не сможет помочь национальной команде в товарищеском матче против Швейцарии, сообщает "Советский спорт"

По информации Goal, у Алли незначительная мышечная травма.

Контрольная встреча между сборными Англии и Швейцарии состоится 11 сентября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс».

Следующий поединок в Лиге наций англичане проведут 12 октября на выезде со сборной Хорватии.

Ранее Жозе Моуринью упал на входе в «Уэмбли» перед матчем Англия — Испания.