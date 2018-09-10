Корантен Толиссо: «Франция могла не выиграть чемпионат мира, если бы я играл больше»

Полузащитник сборной Франции Корантен Толиссо признался, что ему было обидно получить мало игровой практики на чемпионате мира в России. При этом он не считает, что такое решение тренерского штаба было несправедливым.