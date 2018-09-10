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Корантен Толиссо: «Франция могла не выиграть чемпионат мира, если бы я играл больше»
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Корантен Толиссо: «Франция могла не выиграть чемпионат мира, если бы я играл больше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной Франции Корантен Толиссо признался, что ему было обидно получить мало игровой практики на чемпионате мира в России. При этом он не считает, что такое решение тренерского штаба было несправедливым.
— Это одно из немногого, по поводу чего я сожалею, — цитирует AFP Толиссо. — В первом матче с Австралией я слишком долго возился. Очень большое было давление. Я мечтал стать чемпионом мира. И это случилось. Даже не понял, как это произошло. Думаю, если бы я справился хорошо с игрой против Австралии, то оставался бы игроком основного состава. Но мы могли бы не стать чемпионами. Нужно просто выкладываться, когда играешь, в любом случае. Интересы команды — самое главное. Я играл не так много, но выкладывался всегда, служа коллективным интересам.
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