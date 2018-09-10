Ещё
Гильерме: «Атмосфера в сборной России супер, все игроки уверены в себе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гильерме: «Атмосфера в сборной России супер, все игроки уверены в себе» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме поделился ожиданиями от контрольного матча с командой Чехии. Гильерме также вспомнил свой опыт игры против чехов в контрольной встрече в июне 2016-го года (1:2).
«Я играл против Чехии в 2016-м, это был мой второй матч за сборную России. На тот момент они были сильной командой, у них в составе была смесь опытных футболистов и молодых. Сейчас, если честно, я даже не знаю, кто у них есть в составе. Думаю, они и сейчас остались на том же уровне. У них всегда в составе обычно есть игроки, которые выступают за разные хорошие клубы.
Было приятно играть против Петера Чеха, такого известного вратаря. Когда я начинал играть в футбол, смотрел много раз на его игру. Помню, как в нашей игре кто-то ударил издалека по воротам, Чех хотел забрать мяч, но тот проскользнул и попал в штангу. Я тогда подумал: «Какой фарт!».
Я очень рад, что возвращаюсь в сборную. Это означает, что у меня получается хорошо играть за клуб. В сборной атмосфера супер, это команда, которая уверена в себе, особенно после огромного результата на чемпионате мира. Я каждый день на тренировках вижу, что все игроки крайне уверены», — рассказал Гильерме пресс-службе сборной России.
Товарищеская встреча между командами России и Чехии состоится сегодня, 10 сентября, в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.
SPORT24.ru: последние новости
Франция опять тусит с кубком мира. Крутейшее шоу после матча с Голландией Чемпионат мира прошел, настоящая сборная возвращается. Прогноз на матч Турция — Россия В Сети смеются над вратарем сборной Сейшельских Островов. Он больше похож на сумоиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве203
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста1
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной34
Судьба Медведевой в России предопределена63
Тутберидзе ушла с проката Медведевой100
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение