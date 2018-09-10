Гильерме: «Атмосфера в сборной России супер, все игроки уверены в себе»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме поделился ожиданиями от контрольного матча с командой Чехии. Гильерме также вспомнил свой опыт игры против чехов в контрольной встрече в июне 2016-го года (1:2).

«Я играл против Чехии в 2016-м, это был мой второй матч за сборную России. На тот момент они были сильной командой, у них в составе была смесь опытных футболистов и молодых. Сейчас, если честно, я даже не знаю, кто у них есть в составе. Думаю, они и сейчас остались на том же уровне. У них всегда в составе обычно есть игроки, которые выступают за разные хорошие клубы.

Было приятно играть против Петера Чеха, такого известного вратаря. Когда я начинал играть в футбол, смотрел много раз на его игру. Помню, как в нашей игре кто-то ударил издалека по воротам, Чех хотел забрать мяч, но тот проскользнул и попал в штангу. Я тогда подумал: «Какой фарт!».

Я очень рад, что возвращаюсь в сборную. Это означает, что у меня получается хорошо играть за клуб. В сборной атмосфера супер, это команда, которая уверена в себе, особенно после огромного результата на чемпионате мира. Я каждый день на тренировках вижу, что все игроки крайне уверены», — рассказал Гильерме пресс-службе сборной России.

Товарищеская встреча между командами России и Чехии состоится сегодня, 10 сентября, в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.