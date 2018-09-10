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На Ставрополье подготовили проект подготовки к чемпионату мира по гандболу 2025 года
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На Ставрополье подготовили проект подготовки к чемпионату мира по гандболу 2025 года 

ТАСС 53 минуты назад
ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Управленческая команда Ставропольского края в рамках программы профессиональной переподготовки разработала проект подготовительных мероприятий к проведению в 2025 году в крае чемпионата мира по гандболу, сообщает в понедельник пресс-служба Северо-Кавказского института-филиала Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.
"Команда работает над проектом государственной программы Ставропольского края по подготовке к проведению в 2025 году чемпионата мира по гандболу. Выбор темы обусловлен богатыми традициями развития в крае данного вида спорта. Нас поддержали олимпийский чемпион по гандболу, краевой депутат Игорь Лавров, а также глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев", — приводит пресс-служба слова участника команды, министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Хоценко.
Для обсуждения деталей, согласования и подачи заявки на проведение чемпионата в крае был приглашен генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин. «Хорошая идея, а грамотное планирование позволит в дальнейшем использовать созданную к чемпионату инфраструктуру для других событий, что придаст новый импульс развитию региона в целом», — сказал он.
Проект детально обсудили с приглашенными экспертами в рамках трех круглых столов. Для создания необходимой инфраструктуры международного уровня планируется широко привлекать частный капитал. Защита проекта состоится в конце обучения в октябре.
Стратегическая сессия управленческой команды Ставропольского края состоялась в рамках программы профессиональной переподготовки по управленческому мастерству региональных команд, реализуемой РАНХиГС и Агентством стратегических инициатив. Участниками программы в СКФО стали 91 человек: руководители, заместители руководителей органов государственной власти, в том числе вице-губернаторы, региональные министры, мэры городов, руководители корпораций развития регионов, руководители бизнес-структур и некоммерческих организаций. Программа завершится защитой проектов в октябре.
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