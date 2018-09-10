Футболисты из поселения Внуковское одержали победу на турнире

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Футболисты из поселения Внуковское 9 сентября обыграли своих соперников в рамках одной восьмой финала Кубка Urban Cup.

— Матч был очень напряженным. Приходилось много обороняться, а на последнем рубеже отлично справился наш вратарь Григорий Якунин. В атаке получалось немного, но благодаря отличному удару со штрафного Михаила Маслака мы вышли вперед и одержали победу, — рассказал спорстмен футбольной команды «Барс» Павел Карчин.

Отметим, что лучшим игроком прошедшего матча был признан вратарь Григорий Якунин.

На следующем этапе, в одной четвертой финала команда сыграет со своими противниками — сборной «Южное Медведково».