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Вратарь сборной России Мария Сорокина подписала контракт с клубом женской НХЛ
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Вратарь сборной России Мария Сорокина подписала контракт с клубом женской НХЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь сборной России Мария Сорокина продолжит карьеру в клубе женской Национальной хоккейной лиги. Об этом в своем твиттере сообщил агент Дэн Мильштейн. Новой командой российской хоккеистки станет «Коннектикут Уэйл».
Ранее Сорокина выступала исключительно в России — за «Динамо» Санкт-Петербург и «Агидель» Уфа. В сезоне-2017/18 она в общей сложности провела 4 матча за «Агидель», пропустив 2,26 шайбы в среднем за игру и отразив 87,1% бросков. За «Динамо» она провела 3 матча, пропустив 1,9 шайбы в среднем за матч при проценте отраженных бросков 93,8.
В 2015 году Мария дебютировала на чемпионате мира в составе национальной сборной, отправившись номинально третьим вратарем, но став вскоре основным. В 2016 году Сорокина выиграла бронзовые медали чемпионата мира: сборная России обыграла Финляндию в игре за третье место. В 2017 году Мария стала чемпионкой зимней Универсиады 2017 года в составе сборной России, победившей Канаду в финале (4:1).
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