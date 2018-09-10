Нобель Арустамян: Ждем от сборной яркой игры сегодня в Ростове

Известный телекомментатор Нобель Арустамян, который будет комментировать товарищеский матч Россия — Чехия в Ростове, поделился с «Советским спортом» своим прогнозом о предстоящей игре:

— Лига наций оказалась по настрою супертурниром. Тот настрой, что был у нашей сборной, напоминал чемпионат мира. И уверен, что сегодняшний матч, хотят и носит статус товарищеского, когда делается много замен, экспериментов, перестановок, тоже доставит удовольствие болельщика. Ждём от сборной яркой игры. Мы ехали сейчас по улицам этого замечательного города — все свидетельствует о том, что нас ждёт аншлаг и футбольный праздник, — сказал Арустамян.

Как завершится матч Россия — Чехия?