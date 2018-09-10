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Соревнования по юнифайд‑гандболу пройдут в Москве 13 сентября
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Соревнования по юнифайд‑гандболу пройдут в Москве 13 сентября 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Регионы России 13 сентября в Москве смогут побороться за путевку на Всемирные летние игры Специальной олимпиады-2019, которые пройдут весной в Абу-Даби (ОАЭ), сообщил в понедельник президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.
«Соревнования по юнифайд-гандболу с участием четырех команд из регионов России пройдут 13 сентября в столице. В турнире примут участие четыре команды студентов из разных регионов страны: Московская область, Владимирская, Иваново и Москвы. Победитель соревнований получит путевку для участия во Всемирных летних играх Специальной олимпиады-2019», — сказал Смирнов.
Он также напомнил, что юнифайд-спорт предполагает, что в одной команде играют спортсмены с умственными (ментальными) нарушениями, так и без таковых. Такие соревнования объединяют ребят вне зависимости от их особенностей, помогают атлетам Специальной олимпиады России почувствовать себя нужными в современном мире и дают хорошие результаты для их адаптации в современном обществе.
«Мы через спорт помогаем ребятам социализироваться. Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Надеемся, что после соревнований по гандболу многие захотят его развивать в своих регионах», — подчеркнул Смирнов.
Специальная олимпиада России — это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Основная задача которой — средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества.
Международное специальное олимпийское движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается министерством спорта РФ и многими Всероссийскими федерациями по различным видам спорта.
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