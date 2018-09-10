В Ставропольском крае разработали проект проведения ЧМ-2025 по гандболу 

Управленческая команда Ставропольского края в рамках программы профессиональной переподготовки разработала проект «Подготовка к проведению в 2025 году чемпионата мира по гандболу».
Для обсуждения деталей процесса согласования и подачи заявки на проведение в Ставропольском крае в 2025 году чемпионата мира по гандболу был приглашен генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин, который поддержал идею, подчеркнув, что созданная для проведения соревнований инфраструктура может в дальнейшем использоваться для других событий, что несомненно придаст новый импульс развитию региона в целом.
«Выбор темы обусловлен богатыми традициями развития в Ставропольском крае данного вида спорта. Нас поддержали олимпийский чемпион по гандболу, депутат Думы Ставропольского края Игорь Лавров, а также глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев. Они отметили в своих выступлениях высокую важность спортивных событий в развитии инфраструктуры и продвижении бренда региона, увеличении туристического потока», — приводит слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Хоценко пресс-служба Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при президенте РФ.