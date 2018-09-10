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Милота дня. Маленькая болельщица сборной России
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Милота дня. Маленькая болельщица сборной России 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Сборная России в своем Твиттере показала фотографию маленькой болельщицы Ульяны Безугловой, которая родилась 6 февраля 2018 года. Сегодня она посетит контрольный матч против Чехии, который станет для нее девятой игрой, включая матчи чемпионата мира-2018.
Ульяна Безуглова, болельщица @TeamRussia родилась 6 февраля, это ее 9 игра, включая ЧМ! pic.twitter.com/wcd4noJ5Jj
— Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.
Россия — Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало — 19.00.
Россия — Чехия
Все о сборной России — здесь
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