Луческу: Мы играем в футбол лучше сборной России и собираемся победить в Сочи

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о победе над сборной Швеции (3:2) в матче Лиги наций.

Отметим, что шведы и турки — соперники сборной России по группе.

«На самом деле, это было продолжение матча против сборной России. Мы хорошо играли и тогда, но не добились необходимого результата.

Конечно, я очень доволен результатом. Команда показала дружбу и сплоченность на поле.

Мы играем в футбол лучше сборной России. Так что мы собираемся выиграть в Сочи», — приводит слова Луческу Fanatic.