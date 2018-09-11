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Луческу: Мы играем в футбол лучше сборной России и собираемся победить в Сочи
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Луческу: Мы играем в футбол лучше сборной России и собираемся победить в Сочи 

LiveSport.Ru + ещё 3 1 час назад
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о победе над сборной Швеции (3:2) в матче Лиги наций.
Отметим, что шведы и турки — соперники сборной России по группе.
«На самом деле, это было продолжение матча против сборной России. Мы хорошо играли и тогда, но не добились необходимого результата.
Конечно, я очень доволен результатом. Команда показала дружбу и сплоченность на поле.
Мы играем в футбол лучше сборной России. Так что мы собираемся выиграть в Сочи», — приводит слова Луческу Fanatic.
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