Защитник сборной России Рауш оценил изменения в национальной команде

«Почти ничего не изменилось. Только поменялось очень много игроков в её составе», — сказал спортсмен.

«На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную. Так что в целом ничего не изменилось», — отметил он.

Рауш добавил, что команда относится очень серьёзно к контрольному матчу с Чехией.