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Заболотный удвоил преимущество сборной России после передачи Лунева
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Заболотный удвоил преимущество сборной России после передачи Лунева 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Сборная России удвоила преимущество в контрольном матче против Чехии.
На 24-й минуте гол забил нападающий Антон Заболотный. Результативный пас на счету голкипера Андрея Лунева.
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