Ионов и Заболотный забили первые голы за сборную в карьере, Лунев сделал первый голевой пас 

Нападающий «Ростова» и сборной России Алексей Ионов забил в матче с Чехией свои первый и второй за карьеру голы в составе национальной команды. Ионов дебютировал в сборной еще в 2011 году, однако за 8 лет сыграл всего 12 матчей в форме сборной (игра против Чехии стала 13-й). В матче на «Ростов-Арене» Ионову удалось открыть счет уже на 8-й минуте, а на 29-й он реализовал пенальти, назначенный за снос Газинского.
Форвард "Зенита" Антон Заболотный в матче Россия — Чехия также впервыке в карьере забил за сборную. Однако его стаж в национальной команде намного короче: первый матч в составе сборной Заболотный провел 7 октября 2017 года, когда вышел на замену на 80-й минуте матча против Южной Кореи.
Отметим, что Заболотный свой гол забил после длинной передачи, которую от своих ворот сделал голкипер сборной России Андрей Лунев. Для Лунева это первый результативный пас в матчах за сборную. Данными о том, отдавал ли Лунев результативные передачи на клубном уровне, редакция пока не располагает.
Напомним, что "Советский спорт" ведет прямую видеотрансляцию матча Россия— Чехия.