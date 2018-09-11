Испания — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Во вторник, 11 сентября, на стадионе « Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче состоится матч второго тура группового этапа Лиги наций — встретятся сборные Испании и Хорватии. Команды представляют четвёртую группу Лиги А. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном . Помогать ему будут ассистенты Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Филипп Жеанн.

Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является сборная Англии. Испанцы в первом туре обыграли на выезде английскую команду со счётом 2:1. Для хорватов это будет первый поединок в Лиге наций. Все команды данной группы принимали участия в прошедшем чемпионате мира—2018.