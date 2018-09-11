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Испания — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Испания — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 

Чемпионат.com + ещё 17 3 часа назад
Фото: Soccer News
Во вторник, 11 сентября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче состоится матч второго тура группового этапа Лиги наций — встретятся сборные Испании и Хорватии. Команды представляют четвёртую группу Лиги А. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. Помогать ему будут ассистенты Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Филипп Жеанн.
Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является сборная Англии. Испанцы в первом туре обыграли на выезде английскую команду со счётом 2:1. Для хорватов это будет первый поединок в Лиге наций. Все команды данной группы принимали участия в прошедшем чемпионате мира—2018.
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