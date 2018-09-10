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Бускетс сделал важное заявление перед матчем Испания — Хорватия
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Бускетс сделал важное заявление перед матчем Испания — Хорватия 

Soccer News 1 час назад
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги наций.
"Сборная Хорватии является хорошей и сбалансированной командой. Мы все это видели на Чемпионате Мира в России. Мы будем рады, если сумеем обыграть эту команду, ведь за нее выступают такие игроки, как Модрич и Ракитич. Я люблю сложные матчи, мне нравится преодолевать сложности", — цитирует Бускетса Mundo Deportivo.
Матч Испания — Хорватия состоится 11 сентября и начнется в 21:45 мск.
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