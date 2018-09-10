Бускетс сделал важное заявление перед матчем Испания — Хорватия

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги наций.

"Сборная Хорватии является хорошей и сбалансированной командой. Мы все это видели на Чемпионате Мира в России. Мы будем рады, если сумеем обыграть эту команду, ведь за нее выступают такие игроки, как Модрич и Ракитич. Я люблю сложные матчи, мне нравится преодолевать сложности", — цитирует Бускетса Mundo Deportivo.

Матч Испания — Хорватия состоится 11 сентября и начнется в 21:45 мск.