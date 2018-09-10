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Тренер сборной Хорватии сделал важное заявление перед матчем с Испанией
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Тренер сборной Хорватии сделал важное заявление перед матчем с Испанией 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассуждает о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги наций против Испании.
"Сборная Хорватии никого не копирует. Мы придерживаемся своего собственного стиля игры. Мы много работаем и нам сопутствует удача. Она всегда любит смелых.
Если мы победим, то это придаст нам уверенности. Мы должны сыграть более агрессивно, чем в матче с Португалией. Настроены только на победу", — цитирует Далича Mundo Deportivo.
Матч Испания — Хорватии состоится 11 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
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