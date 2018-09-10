Тренер сборной Хорватии сделал важное заявление перед матчем с Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассуждает о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги наций против Испании.

"Сборная Хорватии никого не копирует. Мы придерживаемся своего собственного стиля игры. Мы много работаем и нам сопутствует удача. Она всегда любит смелых.

Если мы победим, то это придаст нам уверенности. Мы должны сыграть более агрессивно, чем в матче с Португалией. Настроены только на победу", — цитирует Далича Mundo Deportivo.

Матч Испания — Хорватии состоится 11 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.