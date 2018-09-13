Комарова и Горячев проиграли команде Канады на 1-м этапе Кубка мира по кёрлингу

В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. Россияне Мария Комарова Даниил Горячев в своём втором матче на турнире проиграли команде Канады со счётом 1:9 (0:2, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 0:3).

Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Смешанные пары. Второй тур Канада — Россия — 9:1 (2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 3:0).

На старте соревнований россияне в экстра-энде уступили шведам со счётом 6:7 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 3:0, 0:1). Сегодня, 13 сентября Комарова и Горячев проведут ещё один матч — с командой Норвегии. По результатам группового этапа команды, занявшие первые места в своих группах, выйдут в финал.