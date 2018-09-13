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Комарова и Горячев проиграли команде Канады на 1-м этапе Кубка мира по кёрлингу
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Комарова и Горячев проиграли команде Канады на 1-м этапе Кубка мира по кёрлингу 

Чемпионат.com + ещё 5 11 минут назад
В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев в своём втором матче на турнире проиграли команде Канады со счётом 1:9 (0:2, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 0:3).
Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Смешанные пары. Второй тур Канада — Россия — 9:1 (2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 3:0).
На старте соревнований россияне в экстра-энде уступили шведам со счётом 6:7 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 3:0, 0:1). Сегодня, 13 сентября Комарова и Горячев проведут ещё один матч — с командой Норвегии. По результатам группового этапа команды, занявшие первые места в своих группах, выйдут в финал.
Женская сборная России (Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева) сегодня сыграет с американками.
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