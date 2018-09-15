Россиянки победили сборную США на этапе Кубка мира по кёрлингу в Сучжоу

Юлия Гузиева, Маргарита Фомина и Юлия Портунова. В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. В пятом туре соревнований женских команд сборная России победила американок со счётом 8:4. В составе российской команды выступают Анна Сидорова

Россиянки ранее уступили канадкам со счётом 5:6, проиграли сборной США (3:8), разгромили кореянок (11:1) и вновь проиграли команде Канады (2:8). В группе А играют сборные Китая, Шотландии, Японии и Швеции. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Соревнования завершатся в воскресенье, 16 сентября.

Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Женщины. Группа В. Пятый тур США — Россия — 4:8 (1:0, 2:0, 0:1, 0:2, 0:3, 1:0, 0:2).