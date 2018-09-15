Ещё
Россиянки победили сборную США на этапе Кубка мира по кёрлингу в Сучжоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянки победили сборную США на этапе Кубка мира по кёрлингу в Сучжоу 

Чемпионат.com + ещё 24 3 часа назад
Фото: RT на русском
В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. В пятом туре соревнований женских команд сборная России победила американок со счётом 8:4. В составе российской команды выступают Анна Сидорова, Юлия Гузиева, Маргарита Фомина и Юлия Портунова.
Россиянки ранее уступили канадкам со счётом 5:6, проиграли сборной США (3:8), разгромили кореянок (11:1) и вновь проиграли команде Канады (2:8). В группе А играют сборные Китая, Шотландии, Японии и Швеции. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Соревнования завершатся в воскресенье, 16 сентября.
Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Женщины. Группа В. Пятый тур  США — Россия — 4:8 (1:0, 2:0, 0:1, 0:2, 0:3, 1:0, 0:2).
Чемпионат.com: последние новости
Ромащенко: абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова «Динамо-Виктор» возглавило турнирную таблицу ЧР по гандболу Трефилов: варяги забирают наши бабки и оттуда поплёвывают — надо искать своё
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с Уильямc получил продолжение7
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке20
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова20
Российские волейболисты установили рекорд ЧМ
Щербакова сорвала исторический четверной лутц4
Видео
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение