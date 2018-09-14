Россиянки потеряли шансы на выход в финал стартового этапа КМ по кёрлингу

Маргарита Фомина, Юлия Портунова, В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. Женская сборная России ( Анна Сидорова Юлия Гузиёва ) в четвёртом туре группового этапа проиграла команде Канады со счётом 2:8. В первом туре россиянки проиграли команде Канады, а затем уступили американкам. Сегодня, 14 сентября, россиянки также обыграли сборную Южной Кореи.

15 сентября сборная России сыграет с командами США и Южной Кореи. По результатам группового этапа команды, занявшие первые места в своих группах, выйдут в финал. Россиянки, одержавшие одну победу в четырёх встречах, потеряли шансы на выход в финал.