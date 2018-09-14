Ещё
Россиянки потеряли шансы на выход в финал стартового этапа КМ по кёрлингу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянки потеряли шансы на выход в финал стартового этапа КМ по кёрлингу 

Чемпионат.com + ещё 19 1 час назад
Фото: RT на русском
В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. Женская сборная России (Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва) в четвёртом туре группового этапа проиграла команде Канады со счётом 2:8. В первом туре россиянки проиграли команде Канады, а затем уступили американкам. Сегодня, 14 сентября, россиянки также обыграли сборную Южной Кореи.
15 сентября сборная России сыграет с командами США и Южной Кореи. По результатам группового этапа команды, занявшие первые места в своих группах, выйдут в финал. Россиянки, одержавшие одну победу в четырёх встречах, потеряли шансы на выход в финал.
Финал первого этапа Кубка мира пройдёт 16 сентября. Ранее из борьбы за победу в турнире смешанных пар выбыли россияне Мария Комарова и Даниил Горячев, потерпевшие три поражения.
Чемпионат.com: последние новости
Игнашевич примет участие в благотворительном футбольном турнире Тухель: перед матчем чемпионата не должны задумываться об игре с «Ливерпулем» Ромащенко: абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке7
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую2
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Губерниев рассказал о тесной связи с Кабаевой
Бывшая российская спортсменка выступила против России
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение