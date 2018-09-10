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Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче
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Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче 

ТАСС + ещё 1 24 минуты назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Игра прошла в Ростове-на-Дону.
В составе хозяев мячи на счету Алексея Ионова (8-я, 29-я минуты — с пенальти), Антона Заболотного (24), Александра Ерохина (79) и Дмитрия Полоза (83). У гостей отличился Томаш Соучек (74). Представитель "Ростова" Ионов отличился пять раз в последних пяти встречах, включая матчи за клуб, Заболотный и Ерохин впервые забили в составе национальной команды.
В составе сборной России из-за небольших повреждений, полученных в матче Лиги наций против команды Турции (2:1) 7 сентября, не сыграли нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов.
В новейшей истории сборные России и Чехии до этого встречались трижды. На групповом этапе чемпионата Европы — 1996 команды сыграли вничью — 3:3 (в составе сборной России в том матче в воротах играл Станислав Черчесов, сейчас являющийся главным тренером команды), на групповой стадии ЧЕ-2012 россияне победили — 4:1, в товарищеском матче перед чемпионатом Европы — 2016 победу одержали чехи — 2:1.
Сборная Чехии не сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года. В новом турнире Союза европейских футбольных ассоциаций — Лиге наций — чехи выступают в группе 1 лиги В с командами Украины и Словакии. В первом матче турнира чехи проиграли украинцам дома со счетом 1:2.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.
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