Черчесов участвовал в половине разгромов с пятью забитыми голами 

Впервые с 1995-го наша национальная команда в течение одного года одержала две такие победы. Напомним, на ЧМ-2018 мы забили пять мячей Саудовской Аравии.
23 года назад россияне разгромили Фареры, Финляндию и Сан-Марино. И во всех этих играх вратарь Черчесов либо начинал матч в основе, либо выходил на замену.
А в 1994-м наш нынешний главный тренер защищал ворота команды в памятной встрече с Камеруном на чемпионате мира в США. И тогда мы победили 6:1, а пять мячей забил Олег Саленко.
Матчи, в которых сборная России забивала не менее пяти голов*
Турнир
Камерун — 6:1 (н)
Фареры — 5:2 (г)
Финляндия — 6:0 (г)
Сан-Марино — 7:0 (г)
Катар — 5:2 (г)
Андорра — 6:1 (д)
Люксембург — 5:1 (д)
Казахстан — 6:0 (д)
Андорра — 6:0 (д)
Лихтенштейн — 7:0 (г)
Чехия — 5:1 (д)
Саудовская Аравия — 5:0 (д)
* Без учета игр против клубов и вторых сборных.