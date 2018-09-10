Черчесов участвовал в половине разгромов с пятью забитыми голами

Впервые с 1995-го наша национальная команда в течение одного года одержала две такие победы. Напомним, на ЧМ-2018 мы забили пять мячей Саудовской Аравии.

23 года назад россияне разгромили Фареры, Финляндию и Сан-Марино. И во всех этих играх вратарь Черчесов либо начинал матч в основе, либо выходил на замену.

А в 1994-м наш нынешний главный тренер защищал ворота команды в памятной встрече с Камеруном на чемпионате мира в США. И тогда мы победили 6:1, а пять мячей забил Олег Саленко

Матчи, в которых сборная России забивала не менее пяти голов*

Турнир

Камерун — 6:1 (н)

Фареры — 5:2 (г)

Финляндия — 6:0 (г)

Сан-Марино — 7:0 (г)

Катар — 5:2 (г)

Андорра — 6:1 (д)

Люксембург — 5:1 (д)

Казахстан — 6:0 (д)

Андорра — 6:0 (д)

Лихтенштейн — 7:0 (г)

Чехия — 5:1 (д)

Саудовская Аравия — 5:0 (д)

* Без учета игр против клубов и вторых сборных.