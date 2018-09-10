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Футболист из Калининграда дебютировал в сборной России
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Футболист из Калининграда дебютировал в сборной России 

Клопс.Ru 12 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Воспитанник калининградской школы футбола Дмитрий Стоцкий впервые сыграл за сборную России. Первая игра в майке главной команды страны состоялась в Ростове-на-Дону в матче Россия — Чехия (5:1), сообщает корреспондент «Клопс».
Стоцкий дебютировал, выйдя на замену во втором тайме. На 81-й минуте уроженец Калининграда заменил Дениса Черышева. После появления Стоцкого на поле, наша команда забила ещё один гол. В итоге, Россия одержала победу со счётом 5:1.
28-летний Стоцкий в ноябре 2009 года дебютировал за «Балтику», выйдя на 81-й минуте матча. Всего полузащитник сыграл за нашу команду 122 матча, в которых забил восемь голов. В 2015 году калининградец перешёл в клуб Премьер-лиги «Уфа» всего за один миллион рублей. С лета 2018-го выступает за «Краснодар». Стоцкого ранее приглашали в сборную, но официально за главную команду ему выступить пока не удавалось. https://klops.ru/news/2015-08-18/115214—
Следующую игру сборная России по футболу проведёт против Швеции. В октябре игра в рамках Лиги наций пройдёт в Калининграде.
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