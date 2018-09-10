Алаев: после разгромной победы над чехами сборную России по футболу ждут новые успехи

В понедельник сборная России разгромила команду Чехии со счетом 5:1. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

"Потрясающий матч и потрясающая атмосфера. Мы благодарны Ростову-на-Дону за этот день, за этот матч. Уверен, впереди нас ждут новые победы", — сказал Алаев.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.