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Алаев: после разгромной победы над чехами сборную России по футболу ждут новые успехи
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Алаев: после разгромной победы над чехами сборную России по футболу ждут новые успехи 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборную России по футболу после крупной победы в товарищеском матче над командой Чехии ждут новые успехи. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.
В понедельник сборная России разгромила команду Чехии со счетом 5:1. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
"Потрясающий матч и потрясающая атмосфера. Мы благодарны Ростову-на-Дону за этот день, за этот матч. Уверен, впереди нас ждут новые победы", — сказал Алаев.
Следующий матч сборная России проведет 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.
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