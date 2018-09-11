Алаев уверен, что молодежная сборная России будет бороться до конца

"Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион в Нижнем Новгороде. Впервые матч молодежной сборной России собирает почти 40 тысяч зрителей, что говорит о любви к футболу нижегородцев. Хочется отметить прекрасную организацию матча и потрясающую атмосферу на стадионе.

Единственное, что расстроило — результат. К сожалению, наша команда в последние 20 минут упустила победу. Но это футбол. Уверен, что ребята будут бороться до конца, покажут достойный футбол в оставшихся матчах", — заявил Алаев.

Ранее молодежная сборная России установила рекорд по посещаемости в матче с Сербией.