Алаев уверен, что молодежная сборная России будет бороться до конца 

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал результат матча молодежной сборной России в матче против Сербии (1:2), передает Sport24.
"Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион в Нижнем Новгороде. Впервые матч молодежной сборной России собирает почти 40 тысяч зрителей, что говорит о любви к футболу нижегородцев. Хочется отметить прекрасную организацию матча и потрясающую атмосферу на стадионе.
Единственное, что расстроило — результат. К сожалению, наша команда в последние 20 минут упустила победу. Но это футбол. Уверен, что ребята будут бороться до конца, покажут достойный футбол в оставшихся матчах", — заявил Алаев.
Ранее молодежная сборная России установила рекорд по посещаемости в матче с Сербией.