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Павлюченко: сборной России по футболу нельзя играть хуже после успешного ЧМ
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Павлюченко: сборной России по футболу нельзя играть хуже после успешного ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России достаточно высоко подняли планку требований к себе после чемпионата мира и хуже играть в последующих матчах не должны. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, лучший бомбардир команды на том турнире Роман Павлюченко.
В понедельник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Чехии со счетом 5:1. Это была вторая игра подопечных Станислава Черчесова после домашнего чемпионата мира — ранее они обыграли на выезде команду Турции со счетом 2:1 в первом туре Лиги наций. На чемпионате мира россияне впервые в истории дошли до 1/4 финала.
"Мы достаточно высоко подняли планку после чемпионата мира, и, наверное, ребята понимают, что после того, как о них начали хорошо говорить, нельзя хуже играть. Надо только держать этот уровень. За счет желания и борьбы мы достаточно уверенно выиграли эти два матча", — сказал Павлюченко.
Павлюченко не удивился тому, что из пяти мячей четыре забили полузащитники. «У нас мобильная атакующая средняя линия, где есть Ерохин, Зобнин, Черышев. Почему мы столько забили — вопрос к обороне соперника», — отметил он.
Следующий матч россияне проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.
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