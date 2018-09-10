Станислав Черчесов: Надеемся, что на следующие матчи подтянутся Васин и Кутепов 

Виталий Мутко: Считаю, что сборная России провела два хороших матча
«В следующей игре, может, Илья Кутепов появится. Георгий Джикия сегодня не играл, потому что после такой травмы, как крестообразные связки, нецелесообразно было использовать его в двух матчах. Виктор Васин еще подтянется, надеемся», — цитирует Черчесова «Р-Спорт».
Сборная России разгромила команду Чехии (5:1) в товарищеском матче. Ранее подопечные Черчесова обыграли команду Турции (2:1) в первом матче группового этапа Лиги наций.