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Станислав Черчесов: Надеемся, что на следующие матчи подтянутся Васин и Кутепов
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Станислав Черчесов: Надеемся, что на следующие матчи подтянутся Васин и Кутепов 

Советский спорт 1 час назад
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«В следующей игре, может, Илья Кутепов появится. Георгий Джикия сегодня не играл, потому что после такой травмы, как крестообразные связки, нецелесообразно было использовать его в двух матчах. Виктор Васин еще подтянется, надеемся», — цитирует Черчесова «Р-Спорт».
Сборная России разгромила команду Чехии (5:1) в товарищеском матче. Ранее подопечные Черчесова обыграли команду Турции (2:1) в первом матче группового этапа Лиги наций.
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