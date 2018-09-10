Мутко: российские футболисты играют с удовольствием, отсюда и победы

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова /. Сборная России обрела уверенность и начала играть в футбол с удовольствием, следствием чего стали две победы команды в матчах со сборными Турции и Чехии. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ, бывший министр спорта России Виталий Мутко

Сборная России обыграла чешскую команду со счетом 5:1 в товарищеском матче в Ростове-на-Дону, 7 сентября подопечные Станислава Черчесова со счетом 2:1 выиграли в гостевом матче Лиги наций у сборной Турции.

"Сборная провела два прекрасных матча, — подчеркнул Мутко. — Ребятам нужна была поддержка, атмосфера, им не хватало уверенности, а сейчас оМутко отметил, что сейчас сборной важно сохранить настройни играют с удовольствием. Им нужно было время и нормальный тренировочный процесс, сегодня в их результате нет ничего удивительного. Но не надо обольщаться — впереди нас ждут встречи с командами Германии и Швеции, просто не будет".

Мутко отметил, что сейчас сборной важно сохранить настрой: «У команды есть огромное желание, хороший настрой, и его нужно сохранить. В сборной появляется элемент конкуренции, есть лидеры, за которыми следуют другие игроки, есть молодежь. Надо ориентироваться на собственных игроков и доверять им — поддержка нужна всем, побед без поражений не бывает».

"Перед чемпионатом мира ребята много проигрывали, они выдержали массу критики, а сейчас команда играет в футбол с удовольствием. Любовь должна быть взаимной, и сегодня мы видим поддержку сборной, единение с болельщиками, с которыми ребята в последнее время много встречаются. Это действительно национальная сборная, сборная России", — подчеркнул Мутко.