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Так крупно Россия ещё не побеждала Чехию
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Так крупно Россия ещё не побеждала Чехию 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Итоговый счет 5:1 в пользу сборной России стал самым крупным в противостоянии с чешской сборной за всю историю встреч двух команд.
Причем, это касается и той поры, когда команды представляли СССР и Чехословакию. (Алексей МОРОЗ)
Самые крупные победы отечественной сборной над командой Чехии/Чехословакии
Турнир
Голы сборной России/СССР
10.09.2018
Ионов, 8, 29. Заболотный, 24. Ерохин, 79. Полоз, 83  06.07.1960
Иванов, 35, 58. Понедельник, 64  05.05.1979
Коридзе, 17. Шенгелия, 20. Хидиятуллин, 89  08.06.2012
Дзагоев, 15, 79. Широков, 24, Павлюченко, 82
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