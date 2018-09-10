Так крупно Россия ещё не побеждала Чехию

Итоговый счет 5:1 в пользу сборной России стал самым крупным в противостоянии с чешской сборной за всю историю встреч двух команд.

Причем, это касается и той поры, когда команды представляли СССР и Чехословакию. (Алексей МОРОЗ)

Самые крупные победы отечественной сборной над командой Чехии/Чехословакии

Турнир

Голы сборной России/СССР

10.09.2018

Ионов, 8, 29. Заболотный, 24. Ерохин, 79. Полоз, 83 06.07.1960

Иванов, 35, 58. Понедельник, 64 05.05.1979

Коридзе, 17. Шенгелия, 20. Хидиятуллин, 89 08.06.2012

Дзагоев, 15, 79. Широков, 24, Павлюченко, 82