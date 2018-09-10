Дмитрий Кириченко: Игра сборной России внушает оптимизм

— Конечно, счет 5:1 — это отличный результат, который говорит сам за себя. К тому же, у нас были еще хорошие моменты, чтобы забить и выиграть с более крупным счетом!

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РИА «Новости». Игра сборной внушает оптимизм, естественно, в Ростове был полный стадион, счет 5:1, прекрасные голы, всё это очень радует. То, что чехи не смогли особо ничего противопоставить нашей команде, это проблемы сборной Чехии, — передает слова Кириченко