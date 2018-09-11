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Булыкин: «Тренерский штаб сборной правильно подбирает игроков и очень хорошо их настраивает»
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Булыкин: «Тренерский штаб сборной правильно подбирает игроков и очень хорошо их настраивает» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Чехией (5:1).
"Играли очень хорошо, причём с первых минут. Полностью отдавались игре. Мы всегда этого ждём от футболистов, а особенно от игроков сборной. Я думаю, тренерский штаб очень хорошо подбирает футболистов, очень хорошо их настраивает. То, что мы видим борьбу на протяжении всего матча — это всем нравится, а сейчас ещё пришли голы, пришёл результат. И я думаю, что болельщики должны быть довольны, несмотря на то, что игра была товарищеская. Думаю, команда их порадовала.
Что касается выбора капитана на матч, и Дзюба, и Газинский, и Зобнин — все футболисты опытные, знают, как себя вести в роли лидера, в роли капитана. Тренер всё видит изнутри, чувствует атмосферу в команде и знает, кому надо отдать повязку и как настроить футболистов", — сказал Булыкин.
Следующий матч сборная России проведет против команды Швеции 11 октября в Калининграде.
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