Булыкин: «Тренерский штаб сборной правильно подбирает игроков и очень хорошо их настраивает»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Чехией (5:1).

"Играли очень хорошо, причём с первых минут. Полностью отдавались игре. Мы всегда этого ждём от футболистов, а особенно от игроков сборной. Я думаю, тренерский штаб очень хорошо подбирает футболистов, очень хорошо их настраивает. То, что мы видим борьбу на протяжении всего матча — это всем нравится, а сейчас ещё пришли голы, пришёл результат. И я думаю, что болельщики должны быть довольны, несмотря на то, что игра была товарищеская. Думаю, команда их порадовала.

Что касается выбора капитана на матч, и Дзюба, и Газинский, и Зобнин — все футболисты опытные, знают, как себя вести в роли лидера, в роли капитана. Тренер всё видит изнутри, чувствует атмосферу в команде и знает, кому надо отдать повязку и как настроить футболистов", — сказал Булыкин.

Следующий матч сборная России проведет против команды Швеции 11 октября в Калининграде.