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Тарханов: в игре российских футболистов всё больше уверенности
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Тарханов: в игре российских футболистов всё больше уверенности 

Р-Спорт 50 минут назад
Сборная России полностью переиграла чехов в товарищеском матче, прошедшем в Ростове-на-Дону, в действиях российских футболистов с каждой игрой видно всё больше уверенности, заявил РИА Новости экс-тренер национальной команды Александр Тарханов.
Российские футболисты разгромили сборную Чехии со счетом 5:1 в товарищеской игре, прошедшей в понедельник в Ростове-на-Дону. Ранее сборная России нанесла поражение туркам в матче Лиги наций УЕФА, прошедшем в Трабзоне (2:1).
"Сборная России показала сегодня хорошее движение и прессинг, полностью переиграла чехов. Хотя, справедливости ради, в составе команды Чехии было много замен после игры с украинцами в Лиге наций, да и травмы у ведущих игроков. Были у них моменты и в первом тайме, когда после 3:0 наша команда немного сбавила темп и дала сопернику возможность подходов. Во втором тайме был момент, когда тоже сбросили темп и дали чехам шанс забить гол", — сказал Тарханов по телефону.
"Но наши футболисты сегодня забивали в контратаках, хорошо выходили из обороны в нападение и использовали ошибки защитников соперника. С каждым матчем видно всё больше уверенности в действиях наших игроков", — добавил эксперт.
Тарханов также отметил, что молодые игроки, вызванные в национальную команду, хорошо проявили себя, и у тренерского штаба на сегодняшний момент есть богатый выбор при определении состава сборной. «У нас сейчас есть большая группа футболистов, талантливых ребят, из которых можно сделать хорошую команду. Выбор у нас достаточно большой — за исключением, разве что, линии обороны», — считает собеседник агентства.
Следующий матч сборная России проведет дома 11 октября с командой Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.
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