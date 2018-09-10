Ерохин: пять мячей в ворота чехов стали результатом командной работы сборной России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. / ТАСС /. Пять мячей в исполнении сборной России по футболу в ворота чехов в контрольном матче стали результатом командной работы. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал российский полузащитник Александр Ерохин

В понедельник сборная России в контрольном матче разгромила команду Чехии со счетом 5:1, на счету Ерохина один гол.

"Пять голов — это действительно приличный результат. Это результат командной работы и давления на протяжении всего матча. Иногда мы немного отдавали инициативу, но для того, чтобы немного передохнуть", — сказал Ерохин.

"Как настраивал нас тренер, сначала есть «мы», а потом уже каждый по отдельности. Поэтому мы все играем друг за друга, стараемся помогать друг другу. В первую очередь мы команда, и я думаю, из этого складываются такие результаты", — добавил футболист.