Радимов: сейчас сборная России точно сильнее, чем на чемпионате мира 

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Чехии (5:1).
«Видно, что у сборной игра поставлена. Неважно, какие люди выходят. Плюс кураж и уверенность в своих силах. Чемпионат мира сильно повлиял с точки зрения уверенности. Он повлиял ещё и на зрителей. Посмотрите, сколько народу ходит. Команда знает, что делать на поле. Добавляются новые вещи. К примеру, первый гол сегодня. Видно, что это отрабатывается на тренировках. Будет интересно, кого на следующий матч поставит Черчесов — Заболотного или Дзюбу? У Антона пенальти и гол. Но, конечно, Дзюба номер один сейчас. Просто он не может расслабляться. Главное даже не счёт, а игра. Сборная сейчас выглядит точно сильнее, чем на чемпионате мира. Чехия явно не слабее, чем Саудовская Аравия. Турция явно не слабее Египта. С Германией сравним матчи с Испанией и Хорватией. Сейчас ребята точно знают, что делать в той или иной ситуации. И это только совершенствуется. Ведь у нас ещё есть Смолов, Чалов и остальные сильные футболисты. Но, к сожалению, больше 11 игроков на поле не выпустишь», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.