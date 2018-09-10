Прогноз на матч Узбекистан — Иран: сможет ли Купер добыть первую победу с узбекистанцами

Узбекистан — Иран. Прогноз на товарищеский матч (11.09.2018, 18:00 мск).

В Ташкенте в товарищеской встрече сойдутся сборные Узбекистана и Ирана. Эта встреча пройдёт в рамках подготовки к предстоящему Кубку Азии, который будет проходить в ОАЭ в январе 2019-го года. Букмекеры перед этой встречей видят небольшим фаворитом иранскую сборную.

Коэффициенты на матч: П1 — 3.45, X — 3.22, П2 — 2.27. ТБ 2,5 — 2.81, ТМ 2,5 — 1.47.

Сборная Узбекистана

Сборная Узбекистана, увы, не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, пролетев даже мимо стыковых матчей, пропустив вперёд в своей группе не только Иран и Корею, но и Сирию. А всё из-за проваленной концовки турнира, когда узбекистанцы проиграли в гостях Китаю (0:1) и сыграли лишь вничью дома с Кореей (0:0). После отборочного цикла узбекистанцы продолжили терпеть одну неудачу за другой в товарищеских матчах, сыграв вничью с Сенегалом (1:1) и проиграв ОАЭ (0:1), Марокко (0:2), Ирану (0:1) и Уругваю (0:3). В августе 2017-го года местной федерации удалось привлечь на должность главного тренера авторитетного аргентинца Эктора Купера. Дебютным матч с Купером сборная Узбекистана провела в прошлый четверг, не сумев дома обыграть Сирию (1:1).

Сборная Ирана

Сборная Ирана достойно выступила на чемпионате мира в России, но в плей-офф выйти не удалось — слишком уж сильные соперники достались в группе. В первом туре иранцы обыграли Марокко (1:0), после чего проиграли Испании (0:1) и сыграли вничью с Португалией (1:1). Главным тренером команды продолжает оставаться Карлууш Кейруш, который работает в Иране уже более семи лет. Матч в Ташкенте станет для иранцев единственным на этом сборе.

Где смотреть матч

Текстовая трансляция матча Узбекистан — Иран будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Узбекистана имеет неприятную статистику личных встреч со сборной Ирана: +1=1-6, разница мячей — 2:8. В отборе на ЧМ-2018 иранцы дважды обыграли узбекистанцев — 1:0 на выезде и 2:0 дома. Также в мае этого года команды сыграли товарищеский матч, в котором иранцы дома победили со счётом 1:0.

Интересные факты

Сборная Узбекистана имеет 8-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-5, 2:10);

Сборная Узбекистана имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+5=2-0, 12:1);

Сборная Узбекистана никогда не забивала сборной Ирана на своём поле (+0=1-3, 0:3);

В последних семи матчах между сборными Узбекистана и Ирана проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5» (+1=1-5, 1:6);

Сборная Ирана имеет 4-матчевую победную серию в матчах со сборной Узбекистана, причём все встречи были выиграны всухую (+4=0-0, 5:0);

В последних четырёх матчах сборной Ирана забивалось не более двух голов (+2=1-1, 3:2);

Сборная Ирана имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в выездных товарищеских матчах (+0=1-2, 2:4).