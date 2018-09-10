Геннадий Орлов: То, что сейчас делает сборная России — это здорово

— От чехов больше стоило ожидать, что-то совсем они не смогли оказать сопротивление, хотя с украинцами на равных играли. Они проиграли им в один мяч, но игра была напряженной. Я рад за наших ребят.

Александр Тарханов : С каждым матчем в действиях игроков сборной России все больше уверенности

То, что сейчас происходит это феномен. Это послевкусие после ЧМ. У нашей сборной такой запал, кто бы ни выходил: Ионов, Заболотный, Могилевец, все они выходят с такой уверенностью, что они могут победить. В спорте это самое главное, мы видим это теперь на практике.

То, что сейчас делает сборная России — это здорово. Соперничество между Чехословакией и Россией всегда были серьезные, но сегодня 5-1, многовато, — передает слова Орлова Sport24.ru.