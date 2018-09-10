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Геннадий Орлов: То, что сейчас делает сборная России — это здорово
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Геннадий Орлов: То, что сейчас делает сборная России — это здорово 

Советский спорт + ещё 3 1 час назад
— От чехов больше стоило ожидать, что-то совсем они не смогли оказать сопротивление, хотя с украинцами на равных играли. Они проиграли им в один мяч, но игра была напряженной. Я рад за наших ребят.
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То, что сейчас происходит это феномен. Это послевкусие после ЧМ. У нашей сборной такой запал, кто бы ни выходил: Ионов, Заболотный, Могилевец, все они выходят с такой уверенностью, что они могут победить. В спорте это самое главное, мы видим это теперь на практике.
То, что сейчас делает сборная России — это здорово. Соперничество между Чехословакией и Россией всегда были серьезные, но сегодня 5-1, многовато, — передает слова Орлова Sport24.ru.
Напомним, что 7 сентября подопечные Станислава Черчесова обыграли команду Турции (2:1) в первом матче группового этапа Лиги наций.
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