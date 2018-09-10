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Газинский: сборная России раскрепостилась после ЧМ-2018
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Газинский: сборная России раскрепостилась после ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал победу команды над Чехией в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
«Когда даётся игра и результат, кайфуешь от этого. От того, как болеют фанаты, мурашки идут. С турками у нас тоже получился хороший первый тайм. На уровне сборной всё по-другому. Только просядешь — соперник этим воспользуется. Мы сделали выводы из второго тайма с Турцией», — цитирует футболиста «Чемпионат».
По словам Газинского, домашний чемпионат мира 2018 года, на котором сборная России дошла до четвертьфинала, оказал положительное влияние на игру команды.
«После чемпионата мира мы раскрепостились. Такие турниры дают раскрепощённость, когда играешь с топовыми командами. От этого появляется уверенность и становится попроще», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.
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