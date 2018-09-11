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Воспитанник барнаульского футбола впервые забил мяч за сборную России
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Воспитанник барнаульского футбола впервые забил мяч за сборную России 

АиФ — Алтай + ещё 4 22 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Александр Ерохин, воспитанник барнаульского футбола, впервые забил гол за сборную Россию.
Национальная сборная сыграла с командой Чехии 10 сентября в Ростове-на-Дону, игра завершилась со счетом 5:1. Александр Ерохин неудачно реализовал несколько возможностей забить в ворота соперников, и в итоге отправил мяч на 79 минуте матча.
28-летний Александр Ерохин — полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России. Начал заниматься футболом в Барнауле, где его заметил Геннадий Смертин (отец Алексея Смертина). Вскоре футболист был принят в молодежную команду «Локомотива».
В сентябре 2011 года дебютировал за вторую сборную России в матче против олимпийской сборной Белоруссии (0:0).
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