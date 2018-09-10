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Гол Силвы принес Португалии победу над Италией
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Гол Силвы принес Португалии победу над Италией 

LiveSport.Ru + ещё 2 1 час назад
Сборная Португалии одержала домашнюю победу над командой Италии (1:0) в матче Лиги наций.
Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий Андре Силва.
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