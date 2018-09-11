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Карел Яролим: сборная России была на голову сильнее нас
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Карел Яролим: сборная России была на голову сильнее нас 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник в Ростове-на-Дону состоялся контрольный матч сборных России и Чехии, в котором наша команда добилась крупной победы 5:1. Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим признал, что российские футболисты были сильнее.
"Недавнее поражение от сборной Украины -1:2 не так сильно повлияло на мое самочувствие. Сейчас я не нахожу себе места. Мы допускали очень грубые ошибки. Сожалеем об этом. В какой-то момент во втором тайме команда вернулась в игру, но затем опять упустила ее нити. Отсюда и такое поражение", — цитирует Яролима ТАСС.
"Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо и воспользовалась всеми своими моментами на 100%. Матч с Украиной был равным, тут нельзя сравнивать. А Россия была на голову сильнее нас", — добавил Карел Яролим.
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