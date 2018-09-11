Карел Яролим: сборная России была на голову сильнее нас

В понедельник в Ростове-на-Дону состоялся контрольный матч сборных России и Чехии, в котором наша команда добилась крупной победы 5:1. Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим признал, что российские футболисты были сильнее.

"Недавнее поражение от сборной Украины -1:2 не так сильно повлияло на мое самочувствие. Сейчас я не нахожу себе места. Мы допускали очень грубые ошибки. Сожалеем об этом. В какой-то момент во втором тайме команда вернулась в игру, но затем опять упустила ее нити. Отсюда и такое поражение", — цитирует Яролима ТАСС

"Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо и воспользовалась всеми своими моментами на 100%. Матч с Украиной был равным, тут нельзя сравнивать. А Россия была на голову сильнее нас", — добавил Карел Яролим.