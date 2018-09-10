Наставник сборной Чехии: поражение от России тяжелее того, что было от Украины

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим признался, что тяжело перенёс поражение от национальной команды России (1:5) в товарищеском матче, который прошёл в Ростове-на-Дону. Напомним, ранее сборная Чехии минимально уступила Украине (1:2) в перовом туре группового этапа Лиги наций.

«Поражение от России тяжелее того, что было от Украины. То поражение не так сильно повлияло на моё самочувствие. Я не нахожу себе места. Трудно объяснить такое поражение. Мы допускали грубые ошибки. На поле не нашлось человека, который повёл бы команду за собой.