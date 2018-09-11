Прогноз на матч Молдова — Беларусь: увезут ли белорусы 3 очка из Кишинёва

Молдова — Беларусь. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (11.09.2018, 21:45 мск).

В Кишинёве сборная Молдовы сыграет против сборной Беларуси в рамках второго тура Лиги наций. Команды с разным успехом начали свой путь в этом турнире, и теперь молдаване постараются набрать свои первые очки, в то время как белорусы желают закрепить своё лидерство в квартете. Букмекеры в этой встрече видят фаворитом гостей, оценивая вероятность их победы чуть более чем в 50%.

Коэффициенты на матч: П1 — 4.50, X — 3.68, П2 — 1.86. ТБ 2,5 — 2.29, ТМ 2,5 — 1.70.

Сборная Молдовы

Смена главного тренера в сборной Молдовы никак не помогает ей выйти из кризиса. С Александром Спиридоном команда в контрольных матчах в этом календарном году сыграла вничью с Азербайджаном (0:0), проиграла Саудовской Аравии (0:3) и Кот-д'Ивуару (1:2) и разошлась миром с Арменией (0:0). Молдавские болельщики надеялись, что их сборная в дебютном матче Лиги наций сумеет по крайней мере не проиграть в гостях Люксембургу. Действительно, молдаване практически ни в чём не уступали люксембуржцам в ярком матче, где обе команды стремились играть на атаку, но всё закончилось крайне неприятным поражением 0:4.

Сборная Беларуси

Сборная Беларуси в своём первом матче в новом турнире под эгидой УЕФА не сражалась, а разминалась, так как в Минске сборная Сан-Марино не смогла навязать реальной конкуренции хозяевам. Встреча закончилась крупной победой 5:0, и это белорусам ещё не везло — тот же Драгун, оформивший дубль, могу рассчитывать на покер, но дважды сотряс каркас ворот. После проваленного отбора на ЧМ-2018 белорусы постепенно встают с колен, и можно отметить, что решение федерации оставить на посту главного тренера Игоря Криушенко , наверное, было правильным решением.

Где смотреть матч

Прямая текстовая трансляция матча Молдова — Беларусь будет проходить на спортивном портале LiveResult.Ru. Телетрансляция этой встречи будет показана в записи на канале «Матч! Футбол 3», начиная с 23:45 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Сборная Молдовы немного уступает сборной Беларуси по статистике личных встреч: +2=2-3, разница мячей — 7:10. В последний раз команды играли друг против друга в товарищеском матче в феврале 2012-го года, и тогда в турецкой Анталье была зафиксирована ничья 0:0. В официальных матчах команды в последний раз пересекались в отборе на ЧМ-2006, и тогда они обменялись домашними победами — белорусы победили 4:0, а молдаване выиграли — 2:0.

Интересные факты

Сборная Молдовы имеет 14-матчевую безвыигрышную серию (+0=4-10, 5:26);

Сборная Молдовы забила лишь 1 гол в последних десяти матчах (+0=2-8, 1:18);

Сборная Молдовы заработала лишь 1 очко в последних десяти официальных домашних матчах (+0=1-9, 5:20);

Сборная Молдовы имеет 3-матчевую беспроигрышную серию в матчах против сборной Беларуси (+1=2-0, 4:2);

Сборная Беларуси проиграла лишь 1 матч из последних шести (+3=2-1, 11:5);

Сборная Беларуси забивала в восьми из последних девяти матчей (+3=2-4, 14:14).