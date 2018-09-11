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Игрок молодёжной сборной России по футболу оценил предстоящий матч с командой Сербии
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Игрок молодёжной сборной России по футболу оценил предстоящий матч с командой Сербии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Защитник молодёжной сборной России и московского «Спартака» Николай Рассказов в беседе с «Известиями» оценил предстоящий матч с командой Сербии.
«Понимаем, что нас ждёт сложная игра. Очень надеемся на поддержку болельщиков, она будет нам необходима. Предстоящая встреча будет крайне важна и с точки зрения борьбы за лидерство в группе», — заявил футболист.
По его словам, главная задача для россиян — занять первое место, и сербы являются главными конкурентами.
Как отметил Рассказов, игра на стадионе, принимавшем чемпионат мира по футболу 2018 года, даёт дополнительную мотивацию, особенно если соберётся много болельщиков.
«Всегда приятно играть при полных трибунах. Болельщики заряжают тебя на борьбу, дают дополнительные силы и заставляют играть более активно», — добавил он.
Российская команда проведёт матч 11 сентября в Нижнем Новгороде в рамках квалификации чемпионата Европы 2019 года.
Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
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