Игрок молодёжной сборной России по футболу оценил предстоящий матч с командой Сербии

«Понимаем, что нас ждёт сложная игра. Очень надеемся на поддержку болельщиков, она будет нам необходима. Предстоящая встреча будет крайне важна и с точки зрения борьбы за лидерство в группе», — заявил футболист.

По его словам, главная задача для россиян — занять первое место, и сербы являются главными конкурентами.

Как отметил Рассказов, игра на стадионе, принимавшем чемпионат мира по футболу 2018 года, даёт дополнительную мотивацию, особенно если соберётся много болельщиков.

«Всегда приятно играть при полных трибунах. Болельщики заряжают тебя на борьбу, дают дополнительные силы и заставляют играть более активно», — добавил он.

Российская команда проведёт матч 11 сентября в Нижнем Новгороде в рамках квалификации чемпионата Европы 2019 года.