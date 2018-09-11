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Бубнов: «Чехия сыграла откровенно слабо. Давайте дождемся матчей со Швецией и Германией»
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Бубнов: «Чехия сыграла откровенно слабо. Давайте дождемся матчей со Швецией и Германией» 

SPORT24.ru + ещё 1 3 часа назад
Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу сборной России над Чехией в товарищеском матче. Встреча состоялась 10 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Станислава Черчесова. В первом туре Лиги наций россияне на выезде победили турцию — 2:1.
Несмотря на эти результаты, Бубнов призвал болельщиков не впадать в эйфорию.
«Игра сборной стала лучше сбалансирована, смотрится интереснее в плане контроля мяча и организации атак. Футболисты создают больше голевых моментов, чаще бьют по воротам. В первую очередь, команда Черчесова стала увереннее в себе. Когда ты чувствуешь уверенность, повышается мотивация. Хочется попробовать силы с более грозным соперником, обыграть его. Плюс важный момент — конкуренция.
К сборной изменилось отношение в плане статуса. Игроки бьются просто за возможность получить новый вызов, не только за место в старте. Без Головина, Акинфеева, Миранчуков, Смолова, а сегодня даже Дзюбы команда все равно оказалась конкурентоспособной и успешной. Сегодня в ней нет незаменимых, и это очень мощный стимул для поддержания тонуса.
Впечатления по сегодняшнему матчу положительные, но давайте не впадать в эйфорию. Чехия сыграла откровенно слабо, очевидно, что там проходит смена поколений, перестройка. Сборная не попала на чемпионат мира, проиграла дома Украине в стартовом матче Лиги наций, чемпионат Чехии довольно слаб. Сегодняшний матч отразил многие проблемы соперника, в том числе полную несбалансированность задней линии. А в матче с Турцией преимущество россиян не было столь явным. Поэтому давайте дождемся официальных матчей со шведами, которые также вышли летом в четвертьфинал. Показательной станет и контрольная встреча с Германией в Лейпциге. Тогда и подведем итоги года, полноценно проанализируем, как сборная России изменилась после чемпионата мира», — цитирует Бубнова Sportbox.
11 октября сборная России во втором туре Лиги наций в Калининграде сыграет со Швецией, а 15 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии в Лейпциге.
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